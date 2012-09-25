Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 7: Folge 97
Obwohl beide sich ernsthaft bemühen, haben Maja und Arthur Schwierigkeiten, zu ihrer alten Unbefangenheit zurück zu finden. Robert seinerseits ist ebenfalls nicht auf der Höhe, auch wenn bei ihm die Gründe geschäftlich sind. Es ist Kilian nämlich tatsächlich gelungen, sein Werftprojekt zu torpedieren, und Robert muss einsehen, dass er und Kilian offensichtlich keine gemeinsamen Ziele für die Reederei haben. Als Kilian merkt, dass Jule außer Stande ist, zur Tat zu schreiten, greift er kurzerhand ein, und Jule muss machtlos zusehen, wie er Alexandras Getränk vergiftet. Da Kilian sie die ganze Zeit im Auge behält, traut Jule sich nicht, Alexandra zu warnen. In buchstäblich letzter Sekunde kann sie doch noch verhindern, dass Alexandra das Gift zu sich nimmt. Dann aber passiert ihr ein Malheur, wodurch sie Kilian ungewollt in die Karten spielt.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick