Wege zum Glück - Spuren im Sand

Folge 98

Telenovela Staffel 7 Folge 8 vom 26.09.2012
Folge 8: Folge 98

43 Min. Folge vom 26.09.2012 Ab 6

Nachdem Maja Roberts alte Gitarre gefunden hat, bittet sie ihn, zu spielen, doch Robert weigert sich. Zu viele Erinnerungen aus der Zeit vor der Sturmflut sind für ihn mit dem Gitarrenspiel verbunden. Greta aber kann ihn schließlich davon überzeugen, es wenigstens zu versuchen. Als Maja ihn hört, kann sie nicht anders, als dem Ruf der Musik zu folgen. Da Jule Alexandra ungewollt die Hand gebrochen hat, bittet Markus sie, für ein paar Tage in seiner Praxis auszuhelfen. Nun hat Kilian sie da, wo er sie haben wollte, und er belohnt sie, indem er ihr einen geheimen Zugang zu seinem Zimmer zeigt. Gleich anschließend aber erteilt er ihr den eigentlichen Auftrag, nämlich Greta umzubringen. Verzweifelt versucht Jule Kilian von seinem monströsen Plan abzubringen, kann sich aber seinem Einfluss nicht entziehen.

