Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 6: Folge 96
Als Maja und Arthur wegen des unerwarteten Auftauchens von Robert die Nacht nun doch miteinander verbringen müssen, verleitet ihr mittlerweile völlig entspanntes Verhältnis sie dazu, miteinander zu schlafen. Zwar versichert Maja Arthur daraufhin, dass für sie alles in Ordnung sei, in Wirklichkeit aber bedrückt die Situation sie sehr. Selbst Robert gegenüber weiß sie nun nicht mehr, wie sie sich verhalten soll. Robert seinerseits war erfolgreich in Wien und konnte Kilians Bedingung für die Finanzierung der Werft erfüllen. Doch Kilian arbeitet längst am Scheitern des Projekts. Da Markus bei einem befreundeten Arzt ein Vorstellungsgespräch für Jule organisiert hat, macht Kilian ihr Druck, sich endlich um Alexandra zu kümmern. In ihrem Bemühen, ihm zu gefallen, bringt Jule ihn auf die Idee, Alexandra mit Salmonellen aus einer von Markus angelegten Kultur zu infizieren.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick