Weihnachten ist überall - mit Timna Brauer

Weihnachten ist überall: "Norwegische Wunder der heiligen Nacht" von Timna Brauer

ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 15.12.2024
Weihnachten ist überall: "Norwegische Wunder der heiligen Nacht" von Timna Brauer

Weihnachten ist überall: "Norwegische Wunder der heiligen Nacht" von Timna BrauerJetzt kostenlos streamen

Weihnachten ist überall - mit Timna Brauer

Folge 3: Weihnachten ist überall: "Norwegische Wunder der heiligen Nacht" von Timna Brauer

10 Min.Folge vom 15.12.2024

Wusstest du, dass in Norwegen zu Weihnachten alle Besen versteckt werden, damit nur ja keine Hexe damit Unfug treiben kann? In dieser Ausgabe ist Timna Brauer auf den Spuren weihnachtlicher Traditionen aus Norwegen. "Velsigna": Text & Musik, Trygve Hoff "Stille Nacht": Text, Joseph Mohr, Musik, Timna Brauer Bildquelle: ORF

Weihnachten ist überall - mit Timna Brauer
ORF Kids
Weihnachten ist überall - mit Timna Brauer

Weihnachten ist überall - mit Timna Brauer

