Weihnachten ist überall: "Norwegische Wunder der heiligen Nacht" von Timna BrauerJetzt kostenlos streamen
Weihnachten ist überall - mit Timna Brauer
Folge 3: Weihnachten ist überall: "Norwegische Wunder der heiligen Nacht" von Timna Brauer
10 Min.Folge vom 15.12.2024
Wusstest du, dass in Norwegen zu Weihnachten alle Besen versteckt werden, damit nur ja keine Hexe damit Unfug treiben kann? In dieser Ausgabe ist Timna Brauer auf den Spuren weihnachtlicher Traditionen aus Norwegen. "Velsigna": Text & Musik, Trygve Hoff "Stille Nacht": Text, Joseph Mohr, Musik, Timna Brauer Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Weihnachten ist überall - mit Timna Brauer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0