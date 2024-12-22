Weihnachten ist überall: "Heiliger Abend in meinem Grätzel in Dornbach" von Timna BrauerJetzt kostenlos streamen
Weihnachten ist überall - mit Timna Brauer
Folge 4: Weihnachten ist überall: "Heiliger Abend in meinem Grätzel in Dornbach" von Timna Brauer
6 Min.Folge vom 22.12.2024
Fantastische Geschichten zum Advent mit Timna Brauer. "Leise rieselt der Schnee": Text, Eduard Ebel, Musik, traditionell "Stille Nacht": Text, Joseph Mohr, Musik, Timna Brauer
