Weihnachten ist überall: "Mit Befana durch die Lüfte Italiens" von Timna BrauerJetzt kostenlos streamen
Weihnachten ist überall - mit Timna Brauer
Folge 1: Weihnachten ist überall: "Mit Befana durch die Lüfte Italiens" von Timna Brauer
8 Min.Folge vom 01.12.2024
Wusstest du, dass in Italien die Hexe Befana auf ihrem Besen durch die Lüfte eilt, um die Schuhe der Kinder mit Naschereien zu füllen? Timna Brauer hat recherchiert und präsentiert die fantastische Geschichte zum Advent . "La Befana vien di notte": Text, Lorenzo Tozzi, Musik, Timna Brauer "Stille Nacht": Text, Joseph Mohr, Musik, Timna Brauer Bildquelle: ORF/MUSENKUSS
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