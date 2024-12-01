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Weihnachten ist überall - mit Timna Brauer

Weihnachten ist überall: "Mit Befana durch die Lüfte Italiens" von Timna Brauer

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 01.12.2024
Weihnachten ist überall: "Mit Befana durch die Lüfte Italiens" von Timna Brauer

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Weihnachten ist überall - mit Timna Brauer

Folge 1: Weihnachten ist überall: "Mit Befana durch die Lüfte Italiens" von Timna Brauer

8 Min.Folge vom 01.12.2024

Wusstest du, dass in Italien die Hexe Befana auf ihrem Besen durch die Lüfte eilt, um die Schuhe der Kinder mit Naschereien zu füllen? Timna Brauer hat recherchiert und präsentiert die fantastische Geschichte zum Advent . "La Befana vien di notte": Text, Lorenzo Tozzi, Musik, Timna Brauer "Stille Nacht": Text, Joseph Mohr, Musik, Timna Brauer Bildquelle: ORF/MUSENKUSS

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