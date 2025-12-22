Welcome to Demon School! Iruma-Kun
Folge 6: Royal One
24 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12
Suzuki ist einfach zu gut für diese Welt, der 14-Jährige lehnt keinen Gefallen ab. Doch als er plötzlich von einem Dämon adoptiert wird, der sich als sein "Großvater" entpuppt, landet er mitten in einer Schule voller Monster! Zwischen Höllenunterricht, gefährlichen Mitschülern und seinem Doppelleben als "Undercover-Appetithappen" erwartet ihn das verrückteste Abenteuer seines Lebens.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Welcome to Demon School! Iruma-Kun
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Comedy, Fantasie, Paranormal
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Sony Pictures Television International Deutschland