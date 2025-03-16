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Wenn das Leben neu erwacht - Ein Panoptikum

Wenn das Leben neu erwacht - Ein Panoptikum

ORF2Staffel 1Folge 1vom 16.03.2025
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Wenn das Leben neu erwacht - Ein Panoptikum

Folge 1: Wenn das Leben neu erwacht - Ein Panoptikum

46 Min.Folge vom 16.03.2025

An Ostern feiern die Christen die Auferstehung Jesu Christi und damit sinnbildlich den Beginn des neuen Lebens. In der Dokumentation des ORF Vorarlberg begeben wir uns auf eine Reise durch alle Lebensräume und Ebenen, in denen dieser Neubeginn sichtbar, spür- und erlebbar ist: Vom Wunder der Geburt über die sich erneuernde Natur, den neuen Generationen von Tieren, der Aussaat und Pflanzungszeit in der Landwirtschaft, den Erneuerungsprozessen in körperlicher, geistiger und spiritueller Hinsicht, bis hin zu den herzerfrischenden Frühlingsgefühlen.

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