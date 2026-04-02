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Wenn das Leben neu erwacht - Ein Panoptikum

Wenn das Leben neu erwacht - Ein Panoptikum

ORF2Staffel 1Folge 2vom 02.04.2026
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Wenn das Leben neu erwacht - Ein Panoptikum

Folge 2: Wenn das Leben neu erwacht - Ein Panoptikum

53 Min.Folge vom 02.04.2026

Die Doku zeigt Ostern als Symbol für Neubeginn: von der Auferstehung Jesu über Geburt, Natur und Tierwelt bis zur Landwirtschaft. Auch körperliche, geistige und spirituelle Erneuerung sowie Frühlingsgefühle stehen im Fokus und machen das neue Leben in vielen Bereichen erlebbar. Gestaltung: Ines Hergovits-Gasser Kamera: Mike Tavera Günter Assmann Wagner Götz Redaktion: Angelika Simma-Wallinger Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg

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