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Wenn das Leben neu erwacht - Ein Panoptikum
Folge 2: Wenn das Leben neu erwacht - Ein Panoptikum
53 Min.Folge vom 02.04.2026
Die Doku zeigt Ostern als Symbol für Neubeginn: von der Auferstehung Jesu über Geburt, Natur und Tierwelt bis zur Landwirtschaft. Auch körperliche, geistige und spirituelle Erneuerung sowie Frühlingsgefühle stehen im Fokus und machen das neue Leben in vielen Bereichen erlebbar. Gestaltung: Ines Hergovits-Gasser Kamera: Mike Tavera Günter Assmann Wagner Götz Redaktion: Angelika Simma-Wallinger Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg
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