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WER GEWINNT

Das große Finale - und alles ist noch offen!

JoynStaffel 2Folge 11vom 02.05.2026
Das große Finale - und alles ist noch offen!

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Folge 11: Das große Finale - und alles ist noch offen!

90 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12

Brian bringt neue Kandidat:innen an den Start – und die Spiele werden noch härter, noch absurder und noch unberechenbarer. Wer geht wie weit? Wer verliert alle Hemmungen? In jeder Folge prallen starke Egos, wilde Strategien und blanker Wahnsinn aufeinander – vielleicht führen die Aufgaben die Kandidat:innen quer durch ganz Deutschland oder sogar darüber hinaus. Alles kann passieren! Ob Taktik, Glück oder purer Wille – am Ende zählt nur eine Frage: Wer gewinnt?

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