WER GEWINNT
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
WER GEWINNT
Brian bringt neue Kandidat:innen an den Start – und die Spiele werden noch härter, noch absurder und noch unberechenbarer. Wer geht wie weit? Wer verliert alle Hemmungen? In jeder Folge prallen starke Egos, wilde Strategien und blanker Wahnsinn aufeinander – vielleicht führen die Aufgaben die Kandidat:innen quer durch ganz Deutschland oder sogar darüber hinaus. Alles kann passieren! Ob Taktik, Glück oder purer Wille – am Ende zählt nur eine Frage: Wer gewinnt?
Genre:Abenteuer, Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn