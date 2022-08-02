Verliert Joko seine Show gleich zum Staffelauftakt?Jetzt kostenlos streamen
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 1: Verliert Joko seine Show gleich zum Staffelauftakt?
133 Min.Folge vom 02.08.2022Ab 12
Die allerbeste Quizshow, die Joko Winterscheidt jemals moderiert hat, ist wieder zurück! Auch in dieser Staffel setzt Joko seinen Moderatorenposten aufs Spiel und schickt niemand geringeren als Fahri Yardim, Nilam Farooq und Olli Schulz gegen sich selbst ins Rennen. Wer schafft es, sich durch 8 knallharte bis irrsinnige Fragerunden zu kämpfen um schließlich im Finale gegen den Rätselsachverständigen Joko anzutreten?
