ProSiebenStaffel 4Folge 5vom 30.08.2022
132 Min.Folge vom 30.08.2022Ab 12

Schauspielerin Nilam Farooq, Musiker Olli Schulz und Schauspieler Fahri Yardim sowie Wildcard-Kandidat Robin (29, Berlin) versuchen, Quizmaster Joko Winterscheidt die Show zu stehlen.

