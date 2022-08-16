Schafft Joko den Hattrick?Jetzt kostenlos streamen
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 3: Schafft Joko den Hattrick?
134 Min.Folge vom 16.08.2022Ab 12
Zwei Mal hat Joko in dieser Staffel schon seine Show verteidigt! Höchste Zeit, dass Fahri Yardim, Olli Schulz, Nilam Farooq und Wildcard Gordon das ändern - oder? In gewohnt turbulenten Runden raten, quizzen und kämpfen die Panelisten um die Münzen!
Genre:Spielshow, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen