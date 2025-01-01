Unnötig komplizierte Antworten & wilde Karaoke-SongsJetzt kostenlos streamen
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 2: Unnötig komplizierte Antworten & wilde Karaoke-Songs
135 Min.Ab 6
Schauspielerin Nilam Farooq, Musiker Olli Schulz und Schauspieler Fahri Yardim sowie Wildcard-Kandidatin Marina versuchen, Quizmaster Joko Winterscheidt die Show zu stehlen.
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen