Wer stiehlt mir die Show?

Joko hat seine Show zurück - Kann er sie auch verteidigen?

ProSiebenStaffel 5Folge 3
Joko hat seine Show zurück - Kann er sie auch verteidigen?

Folge 3: Joko hat seine Show zurück - Kann er sie auch verteidigen?

133 Min.Ab 12

Hafti trifft auf ABBA, das Panel trifft auf widerspenstige Computer-Assistenten, und Joko auf seinen ärgsten Alptraum. Das und noch viiiiel, viel mehr, in der aktuellen Folge #WSMDS.

Wer stiehlt mir die Show?
ProSieben
Wer stiehlt mir die Show?

Wer stiehlt mir die Show?

