Wird Jokos Show ein weiteres Mal gestohlen?Jetzt kostenlos streamen
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 5: Wird Jokos Show ein weiteres Mal gestohlen?
137 Min.Folge vom 19.03.2023Ab 6
Es ist Zeit, dass Sido, Bill und Jasna endlich tun, was in dieser Staffel bisher nur Wildcard-Kandidat:innen geschafft haben: gewinnen und Jokos verdammte Quizshow moderieren. Ob sie diesem edlen Ziel endlich näher kommen und, wenn ja, wie nah Joko sie ans langersehnte Pult heran lässt, ziegt sich in dieser Folge „Wer stiehlt mir die Show?“.
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Alle Staffeln im Überblick
Wer stiehlt mir die Show?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: ProSieben & © Season 1: Prosieben & © Season 10: Joyn
Enthält Produktplatzierungen