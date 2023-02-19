Staffelstart mit Sido, Bill Kaulitz & Jasna Fritzi BauerJetzt kostenlos streamen
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 1: Staffelstart mit Sido, Bill Kaulitz & Jasna Fritzi Bauer
134 Min.Folge vom 19.02.2023Ab 12
Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer, Musiker Sido und Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz sowie Wildcard-Kandidatin Helena versuchen, Quizmaster Joko Winterscheidt die Show zu stehlen.
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen