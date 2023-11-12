Joko kommt ins Schwitzen & das Panel ist heiß auf den SiegJetzt kostenlos streamen
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 2: Joko kommt ins Schwitzen & das Panel ist heiß auf den Sieg
137 Min.Folge vom 12.11.2023Ab 6
Joko Winterscheidt moderiert die zweite Show der Staffel so souverän, da könnte man glatt vergessen, dass sie ihm jeden Moment abgenommen werden könnte! Hazel Brugger, Florian David Fitz, Matthias Schweighöfer und Wildcard Nico quizzen sich die Hirne wund, um genau das schnellstmöglich in die Tat umzusetzen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wer stiehlt mir die Show?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen