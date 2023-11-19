Matthias, Hazel und Florian sind auf Highscore-JagdJetzt kostenlos streamen
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 3: Matthias, Hazel und Florian sind auf Highscore-Jagd
134 Min.Folge vom 19.11.2023Ab 6
So langsam werden sie ungeduldig: zum dritten Mal kämpfen Matthias Schweighöfer, Florian David Fitz, Hazel Brugger und eine Wildcard-Kandidatin darum, sich Jokos Show zu eigen zu machen. Klappt der Coup endlich oder steht Joko auch nächste Woche wieder breit grinsend hinter seinem Moderationspult?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wer stiehlt mir die Show?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen