Werner Grubers Experimentalküche: Am Herd mit Stefanie HerknerJetzt kostenlos streamen
Werner Grubers Experimentalküche
Folge 27: Werner Grubers Experimentalküche: Am Herd mit Stefanie Herkner
Stefanie Herkner zählt zu den bemerkenswertesten Köchinnen Österreichs: Mit Präzision, Herzblut und tiefem Respekt vor der klassischen Wiener Küche zeigt sie in Werners Experimentalküche, was österreichische Hausmannskost in den richtigen Händen zu leisten vermag – und dass hinter jedem scheinbar simplen Gericht mehr Wissenschaft steckt, als man beim ersten Löffel ahnen würde. Auf dem Programm stehen flaumige Grießnockerl, ein butterzarter Tafelspitz mit Erdäpfelrösti und Spinat sowie Topfenknödel mit Röster. Während Herkner rührt, schöpft und abschmeckt, lässt Physiker Werner Gruber keine Gelegenheit ungenutzt, den Töpfen auf den Grund zu gehen. Warum werden Grießnockerl flaumig statt schwer – und was hat das mit der Morgenröte zu tun? Gruber weiß die Antworten, Herkner liefert den Genuss – und gemeinsam beweisen sie, dass Kochen und Physik einander auf das Schönste ergänzen. Bildquelle: ORF/Kiwi TV
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