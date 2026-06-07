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Werner Grubers Experimentalküche

Werner Grubers Experimentalküche: Am Herd mit Stefanie Herkner

ORF IIIStaffel 1Folge 27vom 07.06.2026
Werner Grubers Experimentalküche: Am Herd mit Stefanie Herkner

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Werner Grubers Experimentalküche

Folge 27: Werner Grubers Experimentalküche: Am Herd mit Stefanie Herkner

41 Min.Folge vom 07.06.2026

Stefanie Herkner zählt zu den bemerkenswertesten Köchinnen Österreichs: Mit Präzision, Herzblut und tiefem Respekt vor der klassischen Wiener Küche zeigt sie in Werners Experimentalküche, was österreichische Hausmannskost in den richtigen Händen zu leisten vermag – und dass hinter jedem scheinbar simplen Gericht mehr Wissenschaft steckt, als man beim ersten Löffel ahnen würde. Auf dem Programm stehen flaumige Grießnockerl, ein butterzarter Tafelspitz mit Erdäpfelrösti und Spinat sowie Topfenknödel mit Röster. Während Herkner rührt, schöpft und abschmeckt, lässt Physiker Werner Gruber keine Gelegenheit ungenutzt, den Töpfen auf den Grund zu gehen. Warum werden Grießnockerl flaumig statt schwer – und was hat das mit der Morgenröte zu tun? Gruber weiß die Antworten, Herkner liefert den Genuss – und gemeinsam beweisen sie, dass Kochen und Physik einander auf das Schönste ergänzen. Bildquelle: ORF/Kiwi TV

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