Werner Grubers Experimentalküche: Schwereloser Genuss: Von Gulasch und Sex im WeltallJetzt kostenlos streamen
Werner Grubers Experimentalküche
Folge 28: Werner Grubers Experimentalküche: Schwereloser Genuss: Von Gulasch und Sex im Weltall
In der Mikrogravitation verliert der Alltag seine gewohnten Strukturen: Alles schwebt, und selbst Flüssigkeiten verhalten sich völlig anders. In einer Raumstation könnte alles, was aus dem Körper kommt, eher zur unerwünschten Raumfahrtmission werden. Aber hey, zumindest könnte man sich im Weltall nie um den Weg zum Schlafzimmer sorgen – die ganze Station ist schließlich ein einziges, großes Bett! Und auch für die nötige Energiezufuhr ist gesorgt! Warum Gulasch für den Verzehr im Weltall besonders gut geeignet ist und warum die falschen Zutaten die gesamte Weltall-Mission zum Scheitern bringen könnten, weiß Werner Gruber. Bildquelle: ORF/Kiwi TV
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