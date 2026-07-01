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Wettkampf der Waffenschmiede - Lateinamerika

Das Bowie-Messer

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 20.07.2026
Das Bowie-Messer

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Wettkampf der Waffenschmiede - Lateinamerika

Folge 1: Das Bowie-Messer

43 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12

In der Schmiedewerkstatt treffen sich acht Mitstreiter aus verschiedenen Ländern Lateinamerikas, um sich den Champion-Titel zu erschmieden. Sie sollen in sechs Stunden ein massives Bowie-Messer schmieden. Nach jeder Runde werden sie von einer Experten-Jury bewertet: Dem Meisterschmied Mariano Gugliotta und dem Kampfkunst-Spezialist Antonio de Regil. Der Gewinner nimmt ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Dollar mit nach Hause.

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