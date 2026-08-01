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Wettkampf der Waffenschmiede - Lateinamerika

Der Commando-Smatchet-Dolch

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 10.08.2026
Der Commando-Smatchet-Dolch

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Wettkampf der Waffenschmiede - Lateinamerika

Folge 4: Der Commando-Smatchet-Dolch

44 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Die Schmiedewerkstatt begrüßt vier neue Teilnehmer: Luis und Javier aus Mexiko, Pablo aus Argentinien und Ricardo aus Kolumbien. Sie stellen sich der ersten von drei Herausforderungen, die entscheiden, wer direkt ins Finale kommt. Die erste Aufgabe besteht darin, ein Kommando-Messer zu fertigen, das während des Zweiten Weltkriegs von den britischen Streitkräften verwendet wurde.

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