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Wettkampf der Waffenschmiede - Lateinamerika

DIe Axt der Apokalypse

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 17.08.2026
DIe Axt der Apokalypse

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Wettkampf der Waffenschmiede - Lateinamerika

Folge 5: DIe Axt der Apokalypse

44 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12

Luis, Javier, Pablo und Ricardo stellen sich einer besonderen Herausforderung: Sie müssen eine apokalyptische Axt aus Altmetall anfertigen. Die imposante Waffe kommt besonders in Filmen und Serien über Zombies zum Einsatz. Beim Fertigen der Axt müssen sie auf Maschinen wie Schleiffer, Schmiedepressen oder Bohrmaschinen verzichten.

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