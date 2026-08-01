Wettkampf der Waffenschmiede - Lateinamerika
Folge 5: DIe Axt der Apokalypse
44 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Luis, Javier, Pablo und Ricardo stellen sich einer besonderen Herausforderung: Sie müssen eine apokalyptische Axt aus Altmetall anfertigen. Die imposante Waffe kommt besonders in Filmen und Serien über Zombies zum Einsatz. Beim Fertigen der Axt müssen sie auf Maschinen wie Schleiffer, Schmiedepressen oder Bohrmaschinen verzichten.
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Wettkampf der Waffenschmiede - Lateinamerika
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
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