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Wettkampf der Waffenschmiede - Lateinamerika

Der Wikinger-Sax

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 24.08.2026
Der Wikinger-Sax

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Wettkampf der Waffenschmiede - Lateinamerika

Folge 6: Der Wikinger-Sax

43 Min.Folge vom 24.08.2026Ab 12

Luis, Javier, Pablo und Ricardo stellen sich einer neuen Herausforderung: Aus einem Stahlstab müssen sie ein Wikinger-Saxe fertigen. Es handelt sich um eine mittelalterliche Waffe, die von nordischen Völkern verwendet wurde.

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