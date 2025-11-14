Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 6vom 14.11.2025
41 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen sie eine mittelalterliche Waffe des Berbervolkes an - das Flyssa.

