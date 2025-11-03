Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 36: Das O-Katana
39 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen ein japanisches O-Katana-Schwert an.
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC