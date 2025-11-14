Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

The Glaive Guisarme

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 7vom 14.11.2025
The Glaive Guisarme

The Glaive GuisarmeJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 7: The Glaive Guisarme

40 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen sie eine Waffe an, die vor allem im Europa des frühen Mittelalters Verwendung fand.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 3 Staffeln und Folgen