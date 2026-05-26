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Wettkampf der Waffenschmiede

Sommerspiele (1)

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 10vom 01.06.2026
Sommerspiele (1)

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 10: Sommerspiele (1)

40 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Die Finalisten meistern in den Sommerspielen Wettbewerbe aus verschiedenen Kategorien.

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