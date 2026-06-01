Tomahawk und Bowie-MesserJetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 6: Tomahawk und Bowie-Messer
40 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Die Kandidaten fertigen zwei klassische amerikanische Waffen: den Tomahawk und das Bowie-Messer.
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Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7, Season 7-10: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC