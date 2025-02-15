Zum Inhalt springenBarrierefrei
White Collar

Väter, Söhne und das große Panschen

Staffel 4Folge 11
Folge 11: Väter, Söhne und das große Panschen

42 Min.Ab 12

Neals Vater James beteuert, dass er den Cop damals nicht getötet hat. Er sei vielmehr von der mächtigen Flynn-Familie und seinem korrupten Vorgesetzten, der auf der Gehaltsliste der Flynns stand, in eine Falle gelockt worden. Um James' Version der Geschichte zu überprüfen, schleust das Team Neal undercover als Whiskey-Fälscher in die Flynn-Familie ein. Peters Plan ist es, Flynn wegen der Fälschungen zu verhaften. Doch Neal geht es darum, Flynn als Ellens Mörder zu überführen?

