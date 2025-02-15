White Collar
Folge 12: Beim Barte des Schlüssels
42 Min.Ab 12
Neal erhält einen seltsamen Schlüssel aus dem Nachlass Ellens. Dieser soll zu geheimen Informationen über das Polizei-Departement führen. Allerdings findet Neal das passende Schloss nicht. Doch Neal lässt nicht locker und kommt dem Geheimnis schließlich auf die Spur.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2009
