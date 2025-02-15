White Collar
Folge 16: Beweise, die keiner möchte
41 Min.Ab 12
Endlich sind Neal, Peter und James hinter das Geheimnis von Ellens Box gekommen. Allerdings konnten sie die darin versteckten Informationen noch nicht sichern. Dazu müssen sie zunächst unbemerkt in den 50. Stock des Empire State Buildings gelangen. Dass nun noch weitere Parteien hinter der Box her sind, erleichtert die Sache nicht gerade.
