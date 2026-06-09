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Wie die Zeit vergeht!
Folge 1: Wie die Zeit vergeht! Das ÖFB-Nationalteam auf der Reise von St. Denis nach Santa Clara
48 Min.Folge vom 09.06.2026
Kabarettistin Christina Kiesler entdeckt 28 Jahre Fußballgeschichte neu – klug, frech, emotional. Die Dokumentation begleitet Österreichs Weg von der WM 1998 bis zur Rückkehr 2026 und erzählt 10.221 Tage Fußballgeschichte als lebendige Zeitreise durch Sport, Gesellschaft, Politik und Technik. Kabarettistin Christina Kiesler bietet die Sicht einer Generation ohne eigene WM-Erinnerung und verbindet Humor mit persönlichen Eindrücken. Prominente Stimmen, Archivmaterial und überraschende Perspektiven zeichnen ein buntes Bild dieser fast drei Jahrzehnte. Bildquellen: ORF | APA-Images / AFP / FREDERIC J. BROWN
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