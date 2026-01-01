Wie die Zeit vergeht!
1 StaffelAb 0
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Wie die Zeit vergeht!
Die Dokumentation begleitet Österreichs Weg von der WM 1998 bis zur Rückkehr 2026 und erzählt 10.221 Tage Fußballgeschichte als lebendige Zeitreise durch Sport, Gesellschaft, Politik und Technik. Kabarettistin Christina Kiesler bietet die Sicht einer Generation ohne eigene WM-Erinnerung und verbindet Humor mit persönlichen Eindrücken. Prominente Stimmen, Archivmaterial und überraschende Perspektiven zeichnen ein buntes Bild dieser fast drei Jahrzehnte.
Genre:Dokumentation, Sport
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1
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