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Wien bei Nacht

Wien bei Nacht: Das neue Leben nach 1945

ORF2Staffel 1Folge 1vom 08.02.2026
Wien bei Nacht: Das neue Leben nach 1945

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Wien bei Nacht

Folge 1: Wien bei Nacht: Das neue Leben nach 1945

49 Min.Folge vom 08.02.2026

Schauspielstar Philipp Hochmair und Kabarettistin Malarina enthüllen Wiens geheime Nächte, vom Kanalnetz des Dritten Mannes bis zur Loos Bar – Jazz, Liebe, Skandale. Inhalt: Die Dokumentation begibt sich auf eine Zeitreise in das nächtliche Wien der Nachkriegszeit. Schauspieler Philipp Hochmair und Kabarettistin Malarina erkunden neue Milieus, Schauplätze des Kalten Kriegs und aufkeimende Formen von Unterhaltung und Freiheit – von den Kanälen des "Dritten Mannes" bis zu Jazz, Catchen und frühen subkulturellen Szenen. Eine Entdeckungsreise durch die 1940er bis 1960er Jahre, fernab von Klischees, mit überraschenden Perspektiven auf eine Stadt im Wandel. Bildquelle: ORF

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