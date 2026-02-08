Wien bei Nacht: Das neue Leben nach 1945Jetzt kostenlos streamen
Wien bei Nacht
Folge 1: Wien bei Nacht: Das neue Leben nach 1945
Schauspielstar Philipp Hochmair und Kabarettistin Malarina enthüllen Wiens geheime Nächte, vom Kanalnetz des Dritten Mannes bis zur Loos Bar – Jazz, Liebe, Skandale. Inhalt: Die Dokumentation begibt sich auf eine Zeitreise in das nächtliche Wien der Nachkriegszeit. Schauspieler Philipp Hochmair und Kabarettistin Malarina erkunden neue Milieus, Schauplätze des Kalten Kriegs und aufkeimende Formen von Unterhaltung und Freiheit – von den Kanälen des "Dritten Mannes" bis zu Jazz, Catchen und frühen subkulturellen Szenen. Eine Entdeckungsreise durch die 1940er bis 1960er Jahre, fernab von Klischees, mit überraschenden Perspektiven auf eine Stadt im Wandel. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick