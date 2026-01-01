Wien bei Nacht
1 StaffelAb 0
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Wien bei Nacht
Die Dokumentation begibt sich auf eine Zeitreise in das nächtliche Wien der Nachkriegszeit. Schauspieler Philipp Hochmair und Kabarettistin Malarina erkunden neue Milieus, Schauplätze des Kalten Kriegs und aufkeimende Formen von Unterhaltung und Freiheit – von den Kanälen des "Dritten Mannes" bis zu Jazz, Catchen und frühen subkulturellen Szenen. Eine Entdeckungsreise durch die 1940er bis 1960er Jahre, fernab von Klischees, mit überraschenden Perspektiven auf eine Stadt im Wandel.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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