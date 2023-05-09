WildUmstritten vom 09.05.2023Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Folge 50: WildUmstritten vom 09.05.2023
52 Min.Folge vom 09.05.2023
Arbeitsmarktexpertin Veronika Bohrn Mena, Barbara Kolm, Vizepräsidentin der Österreichischen Nationalbank (OeNB), und Politikberater Rudi Fußi diskutieren bei Werner Sejka über die aktuellen Themen des Tages.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Alle 3 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4