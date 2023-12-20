WildUmstritten vom 20.12.2023 Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 20.12.2023: WildUmstritten vom 20.12.2023
51 Min.Folge vom 20.12.2023
Damita Pressl, Peter Sichrovsky und Harry Bergmann diskutieren bei Werner Sejka über: Neuer EU-Asyl-Deal - Terror und Trojaner: Brauchen wir den Bundestrojaner? - Trump-Eklat: Kann er noch Präsident werden?
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: PULS 24