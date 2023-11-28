WildUmstritten vom 28.11.2023Jetzt kostenlos streamen
51 Min.Folge vom 28.11.2023
Veronika Borhn Mena, Journalistin Johanna Hager ("Kurier") und Junos-Politikerin Sopie Wotschke diskutieren bei Thomas Mohr über Signa-Turbulenzen und den Warnstreiks im Handel.
