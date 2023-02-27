WildUmstritten vom 27.02.2023Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 27.02.2023: WildUmstritten vom 27.02.2023
51 Min.Folge vom 27.02.2023
Kabarettist und Autor Florian Scheuba, Arbeitsmarktexpertin Veronika Bohrn-Mena und ORF-Stiftungsrat Gregor Schütze diskutieren bei Werner Sejka über die aktuellen Themen des Tages.
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Genre:Talk, Unterhaltung, Politik
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: PULS 24