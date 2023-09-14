WildUmstritten vom 14.09.2023Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 14.09.2023: WildUmstritten vom 14.09.2023
42 Min.Folge vom 14.09.2023
Franz Fischler, Eva Linsinger und Gerald Gerstbauer diskutieren bei Werner Sejka über die aktuellen Themen des Tages: Lampedusa kollabiert - EZB erhöht die Leitzinsen: Teuerung hausgemacht? - Genderverbot im ORF?
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Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4