Wild Wild Wedding
Wild Wild Wedding
„Wild, Wild Wedding“ zeigt Hochzeiten, die alles andere als gewöhnlich sind. Ob eine Wikinger-Zeremonie in Norwegen, eine Blitzhochzeit in Deutschland oder heftiger Monsunregen, der eine Strand-Trauung auf Bali ruiniert – hier prallen Kulturen, Charaktere und große Gefühle aufeinander. Wedding-Planer rund um den Globus kämpfen gegen Pannen, Zeitdruck und familiäre Erwartungen, während Braut und Bräutigam ihren großen Tag zwischen Nervenkitzel und Chaos meistern müssen. Mal emotional, mal turbulent – immer aber einzigartig: Die neue Serie blickt hinter die Kulissen außergewöhnlicher Trauungen und beweist, dass der Weg zum Ja-Wort spannender ist, als man denkt.
