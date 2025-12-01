Wild Wild Wedding
Folge vom 01.12.2025: Tränen und Traditionen
44 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Bei der Hochzeitsfeier in Schönau behalten die Wedding Planerinnen Nergis und Bahar trotz großem Trubel den Überblick, müssen aber ihr Improvisationstalent beweisen. Inmitten eines aufziehenden Sturms haben sich die Brautleute dann endlich das Jawort gegeben und feiern mit einem wilden Mix unterschiedlicher Kulturen. In Bochum dagegen kracht es schon auf dem Standesamt: Melis und Mehmet streiten darüber, wer wen an der Autotür abholt, und Organisatorin Peri wirft ihre Planung über Bord, weil der Bräutigam in letzter Minute die Sitzordnung ändert. Und in Callenberg hofft Gerd vor der Kapelle auf seinen James-Bond-Moment.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.