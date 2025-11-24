Sonnenbrand und StressmomenteJetzt kostenlos streamen
Wild Wild Wedding
Folge vom 24.11.2025: Sonnenbrand und Stressmomente
45 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Bei Leonora und Pascal herrscht Panik, denn die Hochzeits-Deko ist ein Desaster. Ihre Wedding-Planerinnen kämpfen tapfer gegen das Chaos – doch mitten im Stress gibt es einen rührenden Moment beim privaten Ehegelübde. In Polen versuchen Jessica und Marcel derweil sich vor drohendem Sonnenbrand zu schützen, doch sie haben viel zu wenig Schutzfaktor aufgetragen. Außerdem befürchtet die Braut, nicht rechtzeitig in der Kirche anzukommen. Auch in Callenberg ist die Aufregung groß: Das Brautpaar dreht fast durch, und die Hochzeitsplaner müssen improvisieren, damit es alle rechtzeitig zum Ja-Wort schaffen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.