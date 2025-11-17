Wild Wild Wedding
Folge vom 17.11.2025: Regen, Pleiten & Ruin
45 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12
Tropische Regengüsse gefährden Chloes und Kyles aufwändig dekorierte Traumhochzeit auf Bali - so dass Wedding-Planerin Julie darum kämpfen muss, alles trocken und im Zeitplan zu halten. In Norwegen setzt Bräutigam Braden auf Wikingerromantik, während Braut Robyn hoch zu Ross zum Altar reiten will: eine Herausforderung für Wedding-Planer Paul. Und im deutschen Schönau kommt es schon vor dem großen Tag zum Eklat: Das Hochzeitspaar muss das Budget für die Feier zusammenstreichen, so dass nun mit Hilfe der Gäste improvisiert werden muss. Drei Hochzeiten, drei Herausforderungen: Wird vor dem Jawort noch alles klappen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.