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Wilde Schlösser: Carcassonne

Wilde Schlösser: Alhambra

ORF2Staffel 1Folge 5vom 07.06.2026
Wilde Schlösser: Alhambra

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Wilde Schlösser: Carcassonne

Folge 5: Wilde Schlösser: Alhambra

44 Min.Folge vom 07.06.2026

711 nach Christus erschufen die Araber im Süden Spaniens ein wahres Wunderwerk – die Alhambra. Sie leiteten das Wasser der Sierra Nevada in die Wüste und bauten einen Palast, der mehr Wasserflächen als Nutzfläche hatte. Gleichzeitig entstand ein Garten, der bis heute unzähligen Amphibien und Insekten den perfekten Lebensraum bietet und dessen Wände unzählige Weisheiten des Islam tragen. Die Alhambra ist eine der meistbesuchten Touristenattraktionen Europas und seit 1984 UNESCO-Weltkulturerbe. Sie war und ist Motiv und Inspiration für Kunst, Musik und Literatur. Bildquelle: ORF/Taglicht Media/Norbert Porta

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