Wildes Donaudelta
Folge 1: Topwatern mit Erfolg?
15 Min.Ab 12
Einer der abgelegensten Orte in Europa ist das Donaudelta in Rumänien. Unterwegs auf staubigen Offroadpisten erreichen wir schließlich unsere Enddestination. Ein kleines Örtchen namens Maliuc. Hier wohnt unser langjähriger Freund Michael, welcher uns zu dieser wilden Reise eingeladen hat. 3 Stunden von der nächsten größeren Stadt entfernt, brechen wir schließlich zu unserer ersten Angeltour auf. Ob die Fische hier auch an der Oberfläche beißen oder besser auf Köder Unterwasser reagieren, seht ihr in diesem Film.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Angeln, Dokumentation
Produktion:RO, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Topwater Productions