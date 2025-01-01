Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wildes Donaudelta

Zanderjigen vs. Topwaterangeln

Just FishingStaffel 1Folge 2
Zanderjigen vs. Topwaterangeln

Zanderjigen vs. TopwaterangelnJetzt kostenlos streamen

Wildes Donaudelta

Folge 2: Zanderjigen vs. Topwaterangeln

9 Min.Ab 12

Auf dem Sulinaarm der Donau angeln wir zunächst auf Zander mit Gummiködern, anschließend an der Oberfläche auf Rapfen vom driftenden Boot. Welche Fischart wird besser beißen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wildes Donaudelta
Just Fishing
Wildes Donaudelta

Wildes Donaudelta

Alle 1 Staffeln und Folgen