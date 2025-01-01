Zanderjigen vs. TopwaterangelnJetzt kostenlos streamen
Wildes Donaudelta
Folge 2: Zanderjigen vs. Topwaterangeln
9 Min.Ab 12
Auf dem Sulinaarm der Donau angeln wir zunächst auf Zander mit Gummiködern, anschließend an der Oberfläche auf Rapfen vom driftenden Boot. Welche Fischart wird besser beißen?
Genre:Angeln, Dokumentation
Produktion:RO, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Topwater Productions